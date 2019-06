Neufang kennenlernen

Am Sonntag sind alle Interessierten eingeladen, einige christliche Denkmäler in Neufang kennenzulernen: Neben geschichtlichen Informationen zu den Bauten steht auch das gemeinsame Gebet im Mittelpunkt der Kapellenwanderung der Pfarreiengemeinschaft Kronach.

Neufang gehörte ursprünglich zur Pfarrei Steinwiesen. Bei der Separation im Jahr 1492 wurde Neufang als eigene Pfarrei mit der Filialkirche Birnbaum gegründet. Wegen Streitigkeiten um den Neufanger Kirchenbau löste sich Birnbaum jedoch von der Pfarrei Neufang los und wurde selbst zur Pfarrei. Von 1626 bis 1630 erfolgte die Erbauung der Laurentiuskirche nach Plänen von Giovanni Bonalino. Dieser Kirchenbau wurde bereits 1634 durch schwedische Soldaten in Brand gesteckt.

Ein weiterer schwerer Brandschaden trat im September 1918 ein. Hierbei verbrannten unter anderem der Turmaufbau, das Kirchendach und die welsche Haube auf dem Chor, wobei letztere danach nur durch eine einfache Verlängerung des Langdaches ersetzt wurde. Die so geschichtsträchtige Pfarrkirche St. Laurentius in der Ortsmitte bildet am kommenden Sonntag, 16. Juni, den Ausgangs- und Treffpunkt der diesjährigen Kapellenwallfahrt durch das schmucke Bergdorf.

Einmal im Jahr lädt die Pfarreiengemeinschaft Kronach zu einem solch besonderen Angebot ein. Dabei sollen die zugehörigen Pfarreien, ihre kirchlichen Gebäude und Kapellen sowie deren Traditionen näher kennengelernt werden.

Nach Lahm, Zeyern, Friesen, Kronach, Steinberg, Effelter, Wilhelmsthal und Hesselbach in den Vorjahren, führt sie dieses Mal nach Neufang, das ab September zum neuen Seelsorgebereich gehört. Als neues Mitglied möchte man den Pfarrort gleich mit einbinden, weswegen das fast 600 Meter über dem Meer liegende Bergdorf mit der diesjährigen Kapellenwallfahrt betraut wurde.

Treffpunkt bei der Pfarrkirche St. Laurentius Neufang ist um 14 Uhr. Im Anschluss dürfen sich alle Teilnehmer überraschen lassen, zu welchen Kapellen und Martern sie gemeinsam geführt werden und welche Geschichte jeweils hinter den Denkmälern steht.

Der Kapellenwallfahrt folgt ein gemütliches Beisammensein im örtlichen Jugendheim, wobei für erfrischende Getränke und das leibliche Wohl gesorgt sein wird. Der Seelsorgebereichsrat der Pfarreiengemeinschaft Kronach lädt die gesamte Bevölkerung herzlich ein. hs