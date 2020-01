Neufang gibt Führung aus der Hand

Die Tischtennis-Herren des DJK-SV Neufang haben in der Bezirksliga Gruppe 1 West zwar das Spitzenspiel gegen den Mitbewerber um die Meisterschaft nicht gewonnen, doch nach dem 8:8 gegen den SV Berg liegen sie weiterhin gut im Rennen. Gegenüber dem SV (16:6 Punkte) hat Neufang bei einem weniger ausgetragenen Spiel sogar einen Minuszähler weniger (15:5).

Eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Titel hat auch der TTC Küps in der Bezirksliga Gruppe 2 Süd. Nach dem klaren Sieg beim TSV Eintracht Bamberg und dem überraschenden Unentschieden des punktgleichen TTC Lettenreuth beim TTC Unterzettlitz sind die Küpser alleiniger Tabellenzweiter.

Einen deutlichen Sieg feierten auch die Damen des TTC Wallenfels in ihrem ersten Rückrundenspiel der Bezirksoberliga gegen den ATS Kulmbach II. Damit sind sie nach Pluszählern (14:4 Punkte) mit dem Spitzenreiter TTC Stammbach (14:2) zwar gleichgezogen, doch war dieser im neuen Jahr noch nicht im Einsatz.

Nun kommt es am kommenden Samstag, 25. Januar, um 15 Uhr, in Wallenfels zum Gipfeltreffen gegen den TTC Stammbach.

Herren, Bezirksliga Gruppe 1 West

DJK-SV Neufang - SV Berg 8:8

Nach der 8:6-Führung war für Neufang der Sieg greifbar. Doch recht unglücklich ging das letzte Tageseinzel des jungen Bastian Kolb dreimal mit 10:12 verloren und schließlich ging auch das Schlussdoppel an die Gäste.

Den etwas besseren Auftakt erwischte Neufang mit dem Gewinn von zwei Doppeln und des Einzels von Michael Kolb. Doch nach dieser 3:1-Führung punktete in den folgenden vier Paarungen nur noch Nico Trebes (4:4).

Zwar gingen die folgenden zwei Partien wieder an das Heimteam, doch postwendend stellte der Tabellenführer den Gleichstand wieder her (6:6). Es folgte der bereits geschilderte 8:6-Vorsprung für Neufang und die zwei Niederlagen am Stück.

Beste Punktesammler bei m DJK-SV waren Michael Kolb und Nico Trebes (je 2,5). hf Ergebnisse: M. Kolb/Beitzinger - Behr/Frinzel 3:2, Gebhardt/Stöcklein - Greim/Knörnschild 0:3, Trebes/B. Kolb - Ebert/Preußner 3:1, M. Kolb - Knörnschild 3:1, Beitzinger - Greim 0:3, Gebhardt - Frinzel 2:3, Trebes - Behr 3:0, Stöcklein - Preußner 1:3, B. Kolb - Ebert 3:2, M. Kolb - Greim 3:1, Beitzinger - Knörnschild 0:3, Gebhardt - Behr 2:3, Trebes - Frinzel 3:1, Stöcklein - Ebert 3:0, B. Kolb - Preußner 0:3, M. Kolb/Beitzinger - Greim/Knörnschild 0:3

Herren, Bezirksliga Gruppe 2 Süd

TSV Eintracht Bamberg - TTC Küps 3:9

Die hervorragend harmonierenden Küpser Doppel sorgten für eine beruhigende 3:0-Führung. Die Bamberger konnten lediglich im Spitzen-Paarkreuz durch den zweitbesten Ligaspieler Stefan Eichfelder (17:3 Punkte) und Rainer Haderlein Paroli bieten und ihre drei Punkte erzielen. Roland Bittruf baute mit zwei klaren 3:0-Siegen seine gute Einzelbilanz auf insgesamt 14:2 Punkte aus. Die Neuzugänge Dominik Endres-Backert, Andre Hammerlindl und Max Wenicker ließen ebenfalls nichts anbrennen und sorgten für den hohen Auswärtssieg des TTC Küps. km Ergebnisse: Eichfelder/Haderlein - Busch/Endres-Backert 1:3, Hofmann/Addis - Bittruf/Hammerlindl 1:3, Madlinger/Kraus - Gutbrod/Wenicker 0:3, Eichfelder - Busch 3:0, Haderlein - Gutbrod 3:0, Hofmann - Endres-Backert 1:3, Addis - Bittruf 0:3, Madlinger - Wenicker 1:3, Kraus - Hammerlindl 0:3, Eichfelder - Gutbrod 3;0, Haderlein - Busch 2:3, Hofmann - Bittruf 0:3.

Damen, Bezirksoberliga

TTC Wallenfels - ATS Kulmbach II 9:1

Ging zum Auftakt das Doppel und das erste Tageseinzel von Nina Zeuß ohne Satzverlust an Wallenfels, so musste Ulla Hader schon alles in die Waagschale werfen, um gegen die stärkste Gästespielerin, Irene Fieber, nach dem 1:2-Satzrückstand mit 11:9 und 11:8 die Oberhand zu behalten. Katja Schreiner ließ nach dem 1:1-Satzgleichstand nichts mehr anbrennen und Hader trumpfte in ihrem zweiten Einzel gegen die beim ATS erstmals mitwirkende Ersatzspielerin Liane Wack mit 11:2, 11:5 und 11:2 auf. Musste sich die Kulmbacherin Fieber gegen Hader noch knapp beugen, so zwang sie nun Zeuß nach vier Durchgängen in die Knie. Dies sollte aber der einzige Gästezähler bleiben. Alle vier weiteren Einzel gingen ohne Satzverlust an den TTC, so dass der Kantersieg perfekt war. hf Ergebnisse: Zeuß/Schreiner - Fieber/Kögler 3:0, Zeuß - Kögler 3:0, Hader - Fieber 3:2, Schreiner - Kögler 3:1, Hader - Wack 3:0, Zeuß - Fieber 1:3, Schreiner - Wack 3:0, Hader - Kögler 3:0, Schreiner - Fieber 3:0, Zeuß - Wack 3:0.