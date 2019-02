Neues zum Mobilfunk

Der Marktgemeinderat von Kasendorf kommt am Mittwoch, 20. Februar, um 19 Uhr im Rathaus Kasendorf (Marktplatz 8) zu einer Sitzung zusammen. Das Gremium beschäftigt sich dabei mit der sechsten Erweiterung des Mobilfunksendemastes "Neudorf, Lindlein", um eine LTE-Sendeanlage sowie um die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Industriestraße in Kasendorf. red