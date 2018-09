Neues Ziffernblatt für Kirchturmuhr in Schnaid

In der Sitzung am Dienstag, 11. September, beschäftigen sich die Hallendorfer Gemeinderäte mit verschiedenen Bauanträgen von Privatpersonen. Behandelt wird unter anderem ein Zuschussantrag der Katholischen Kirchenstiftung Schnaid zur Erneuerung des Ziffernblattes der Kirchturmuhr in Schnaid. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Rathaus. red