Neues WC am Parkplatz Tattersall

Am Parkplatz Tattersall wird in den kommenden Wochen die neue öffentliche Toiletten-Anlage durch die Stadt Bad Kissingen errichtet. Während der Bauphase fallen einige Stellplätze weg. Im Vorfeld waren auch Baumfällarbeiten notwendig. Mit der neuen Toiletten-Anlage wird dem Wunsch nachgekommen, für die auf dem Parkplatz ankommenden Gäste der Stadt, insbesondere für Busgäste, eine nahegelegene WC-Möglichkeit zu schaffen, heißt es in einer Mitteilung.

Der Ablauf zur Errichtung der neuen Toiletten-Anlage sieht wie folgt aus: Die Baumfällarbeiten fanden am Dienstag statt. Die Stellplätze sind vorübergehend bis zum Baubeginn freigegeben. In der Bauphase werden die Stellplätze im dortigen Bereich teilweise gesperrt.

Ab Februar in Betrieb

Ab 25. November Herstellen der Gründung. Am 2. Dezember folgen die Kanalarbeiten und das Herstellen der Versorgungsgräben. In der Woche vom 16. bis 20. Dezember ist die Anlieferung und Aufstellung der Anlage (zwei Fertigteil-Baukörper á ca. 26 Tonnen) geplant.

In den vorgenannten Zeiträumen müssen dauerhaft mehrere Stellplätze entlang der Baustelle sowie kurzzeitig einzelne Plätze in der Parkreihe gegenüber gesperrt werden. Im Zuge der Kanalarbeiten sowie der Anlieferung der Bauteile muss die Durchfahrt entlang der Anlage kurzzeitig komplett gesperrt werden. Die Absperrungen werden rechtzeitig vorher bzw. bei Bedarf dauerhaft ausgeschildert.

Im Februar 2020 ist die Inbetriebnahme geplant. red