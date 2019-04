"Neues vom Tage" entfällt

Krankheitsbedingt muss die Vorstellung von Hindemiths Oper "Neues vom Tage" am Ostersonntag, 21. April (18 Uhr), im Landestheater abgesagt werden. Als Gastsänger übernahm MacKenzie Gallinger vom Stadttheater Bremerhaven bereits für die am Mittwoch geplante Vorstellung die Partie des Herrn M. von Dirk Mestmacher und wird auch am Dienstag, 23. April, in Coburg zu erleben sein. Für den 21. April bereits gekaufte Karten können an der jeweiligen Verkaufsstelle zurückgegeben oder umgetauscht werden. red