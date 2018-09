Neues VHS-Programm liegt aus

Das neue Programm der Volkshochschule Bamberg Stadt liegt ab dem heutigen Donnerstag bei allen bekannten Stellen auf. Außerdem ist das Programm ab diesem Zeitpunkt unter www.vhs-bamberg.de einsehbar. Anmeldungen sind ab Montag, 17. September, im Alten E-Werk, Tränkgasse 4, per Brief, Fax, Telefon (0951/871108) oder über die Homepage möglich, teilt die Bildungseinrichtung mit. Am Montag, 1. Oktober, startet die Volkshochschule Bamberg Stadt mit 803 Kursen, 133 Führungen, 65 Vorträgen und Veranstaltungen und neun Fahrten sowie Studienreisen ins Herbstsemester. Von Montag, 17., bis Freitag, 28. September, bietet die VHS als besonderen Service verlängerte Geschäftszeiten an. Diese sind: Montag, Dienstag, Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, sowie von Mittwoch und Freitag von 9 bis 12.30 Uhr. Wegen der Vorbereitung für die Einschreibung ist das VHS-Sekretariat von Mittwoch, 12., bis Freitag, 14. September, geschlossen. red