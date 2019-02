Neues VHS-Heft liegt bald aus

Neues und Bewährtes, für die Weiterbildung oder den Feierabend - "Bildung für alle" lautet das Motto beim neuen Frühjahr-/Sommer-Programm der Volkshochschule (VHS). Es bietet viele Möglichkeiten, sich Wissen anzueignen. Einen großen Raum nehmen die Angebote ein, die die Fitness verbessern und Wellness versprechen. Dazu zählen die neuen Kurse "Gesund und dauerhaft Gewicht reduzieren" oder "Freche Früchtchen, leckere Ideen mit den Früchten der Saison".

Der Landkreis, der als Bildungsregion zertifiziert ist, richtet sich mit den VHS-Kursen aber auch an alle, die beruflich oder privat lernen wollen. Mit neuen Kursen wie "Einstieg in die Portraitfotografie" oder "Datenverwaltung unter Windows" spricht die Volkshochschule Teilnehmer an, die in lockerer Atmosphäre und ohne Erfolgsdruck ihr Wissen erweitern wollen. Die Buchung der Kurse ist bereits jetzt online möglich. Die Anmeldungen für alle Frühjahr-/Sommer-Angebote sollten rechtzeitig erfolgen, spätestens bis drei Tage vor Veranstaltungsbeginn, um so eine reibungslose Planung und Durchführung zu ermöglichen. Anmeldungen werden bevorzugt online www.vhs-lif.de, aber auch über die entsprechende Hauptstellen (Lichtenfels; Burgkunstadt; Altenkunstadt/ Weismain; Bad Staffelstein; Redwitz, Hochstadt/ Marktzeuln, Marktgraitz; Ebensfeld; Michelau) entgegengenommen. Die neuen Programmhefte liegen ab Montag, 11. Februar, in allen Rathäusern, Banken und Buchhandlungen des Landkreises sowie in der VHS selbst und im Landratsamt Lichtenfels kostenfrei aus. Online sind alle Angebote unter www.vhs-lif.dezu finden. red