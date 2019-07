Neues Urnenbeet ab Herbst

Mit einem Ortstermin auf dem Oberleichtersbacher Friedhof begann die Sitzung des Gemeinderats. Da fast alle Plätze im vorhandenen Urnenbeet bereits vergeben sind, beschlossen die Räte ein weiteres Urnenbeet anzulegen. Das neue Rondell soll neben dem Vorhandenen errichtet werden. Wenn möglich sollen die Arbeiten im Herbst in Angriff genommen werden. Allerdings möchte man die benötigten Materialien zeitnah bestellen, da mit längeren Lieferzeiten für die Stelen gerechnet werden muss. Weiterhin plant der Gemeinderat das bereits vorhandene Pflaster vor der Leichenhalle in Richtung Friedhofseingang zu erweitern.

Bürgermeister Dieter Muth hat den Räten den Plan zur Gestaltung der Außenanlagen am Kindergarten vorgelegt. Sie beschlossen erst einmal Angebote verschiedener Firmen einzuholen. Gegen den Bebauungsplan "An der Heiligkreuzer Straße" in Detter, Markt Zeitlofs, hatte der Gemeinderat keine Einwendungen, da Belange der Gemeinde Oberleichtersbach nicht berührt werden.