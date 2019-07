Neues und Altbewährtes

Das Programm für das 35. Zeiler Altstadt-Weinfest steht. In den zurückliegenden Wochen haben die Verantwortlichen des Förderkreises Zeil, der Stadt und der teilnehmenden Vereine die Vorbereitungen in verschiedenen Arbeitsausschüssen getätigt.

Die überregional bekannte Großveranstaltung findet heuer vom 3. bis 5. August statt. Oberstes Ziel war wiederum, ein Angebot sowohl in kulinarischer als auch geselliger Hinsicht zusammenzustellen, das den hohen Erwartungen der treuen Festbesucher auch gerecht wird.

Ein kleines Glanzlicht bei den Vorbereitungen ist jedes Jahr die Vorstellung der Festweine. Die Teilnehmer an der Verkostung freuen sich jedes Mal auf den interessanten Vergleich des Sortimentes der Zeiler Weinbaubetriebe. Ob Silvaner, Bacchus oder Rotling, es gibt wieder vorzügliche Tropfen.

Sicherheit ein Thema

Auch über das Thema Sicherheit wurde ausgiebig diskutiert; schon im vergangenen Jahr war die Zahl der Security-Kräfte erhöht worden. Der Festausschuss hat trotzdem beschlossen, weiterhin kein generelles Eintrittsgeld zu erheben.

Es soll aber versucht werden, in den kommenden Jahren eine Lösung zu finden, die die Finanzierung des Weinfestes sicherstellt.

Die Musikgruppen

Das Musikprogramm wird auch heuer wieder in Teilbereichen verändert. Während am Samstag auf dem Marktplatz die Band "Frankenräuber" auftritt, werden am Sonntag und Montag mit der Kapelle "Bayernmän" und den "Würzbuam" altbewährte und beliebte Bands auf der Bühne stehen.

In der Oberen Torstraße wird am Montagabend erstmals die Band "Session X" auftreten. Ebenfalls neu sind "Scale unplugged" am Sonntag und die "Groove Killers" am Montag.

Seit mehreren Jahren können die Freunde des Zeiler Altstadt-Weinfestes aktuelle Informationen rund um das Programm und viele weitere Hinweise unter www.zeiler-weinfest.deim Internet finden. red