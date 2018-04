Neues Turnier, neuer Modus

Heute bestreitet Lukas Kohl vom RMSV Kirchehrenbach im württembergischen Wendlingen die Qualifikation zur UEC-Europameisterschaft am 1./2. Juni in Wiesbaden. Zur Quali für den zum ersten Mal stattfindenden Kunstrad-Wettbewerb sind nur die Nationalkadermitglieder zugelassen, so dass in den fünf Disziplinen jeweils maximal sechs Athleten an den Start gehen. Die vier Vorrundenbesten fahren im Finale die je zwei EM-Plätze für Deutschland aus. Dabei wird ein neuer Modus angewendet, um die Entscheidung etwas spannender zu machen. Der Vorrunden-Erste tritt im direkten Duell gegen den Vierten, der Zweite gegen den Dritten an. Lukas Kohl, der Weltmeister, stellt mit 207 Punkten die höchste Schwierigkeit auf, die Kontrahenten haben zwischen 186,7 und 196,3 Punkten eingereicht.



Wie lief die Vorbereitung?

Lukas Kohl: Super. Anscheinend bin ich schon auf den neuen Saisonverlauf eingestellt. Bei der oberfränkischen Meisterschaft habe ich über 206 Punkte ausgefahren und fühle mich damit gut vorbereitet.



Ist der Weltmeister am Samstag Favorit Nummer 1?

Ich bin ein Favorit für eines der beiden Tickets, aber gerade das will man mit dem neuen Modus wohl komplett ausschalten. Dass ich relativ konstant viele Punkte ausfahre, bringt mir nun nichts mehr. Es zählt nur das eine Programm und es gibt kein Streichergebnis. Somit sind die Voraussetzungen für alle gleich.



Wie ist Ihre Meinung zu der Neuerung ?

Grundsätzlich stehe ich Veränderungen positiv gegenüber und bin gespannt, wie sich dieser Modus etabliert. Für die Zuschauer gibt es einen Grund mehr, zur Quali zu kommen. Aus meiner Sicht als Sportler ist es aber nicht unbedingt besser, da kein Durchschnittswert genommen wird. Eine wirkliche Einschätzung kann ich erst danach abgeben. WS