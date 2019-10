Neues Tandem für die Kirche

Am Sonntag zelebrierte Pfarrer Kurt Wolf den Festgottesdienst anlässlich der Kirchweih in der Kirche Sankt Vitus in Untersteinbach.

Im Rahmen des Gottesdienstes stellte er das neue Tandemsystem der Pfarrei vor, wie die Pfarreiengemeinschaft Rauhenebrach mitteilte. Mindestens zwei oder auch mehr Personen übernehmen den Dienst, einerseits auf die Kirchengüter zu achten und andererseits auf seelsorgerliche Belange im Dorf ihr Augenmerk zu richten. Sie können dann selbst aktiv werden oder mit dem Pfarrbüro Kontakt aufnehmen. So werden an den Gebäuden, Grundstücken und anderen Einrichtungen mehr Schäden früh erkannt und gering gehalten. Außerdem werden Menschen in ihren Sorgen und Nöten schneller und besser gesehen, so dass sie seelsorgerlichen Beistand erfahren.

Pastorale Augen fehlen noch

In diesem Gottesdienst wurden Klaus Pfrang und Werner Henfling in ihr Amt als Kirchengüteraugen eingeführt. Sie sind schon seit vielen Jahren für die Kirche in Untersteinbach ehrenamtlich tätig. Die sogenannten pastoralen Augen fehlen derzeit noch in Untersteinbach. red