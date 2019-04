Neues Spaßparadies in Burgstall

Burgstall — Lachend testen kleine Kletterer die Spielkombination mit dem großen Turm. Im sich darunter befindlichen Sandkasten werden Kuchen gebacken, Burgen gebaut und es entstehen Straßen für Spielautos. Mit Schwung geht es die Rutsche hinunter - und die beiden Schaukeln sind eh in Dauerbelagerung. Dass nunmehr alle Kleinen und auch manche "Junggebliebene" aus Burgstall wieder jede Menge Spaß auf einem Spielplatz haben, ist dem Engagement und der Unterstützung vieler Beteiligter zu verdanken. Die Initiative für das Spaßparadies ging von jungen Familien des kleinen Dorfes aus.

"Ein schöner Anlass hat uns heute hier zusammengeführt", strahlte dann auch der Mitwitzer Bürgermeister Hans-Peter Laschka bei der offiziellen Einweihung am Freitagabend, wozu er, trotz alles andere als frühlingshaften Temperaturen, viele Besucher begrüßen konnte. Neben der Dorfgemeinschaft hatten sich hierzu auch Marktgemeinderäte - allen voran Lokalmatadorin Edith Memmel - eingefunden. In seiner Ansprache ging Laschka nochmals auf die Hintergründe des beispielhaften Projekts ein, zu dessen Realisierung viele einen Beitrag geleistet haben. Nachdem es erfreulicherweise im Ort nun wieder mehr Kinder gebe, hätten junge Familien den Wunsch nach einem Spielplatz an die Gemeinde herangetragen, wofür man sich seitens des Marktgemeinderats natürlich offen gezeigt habe. Gemeinsam habe man sich den hierfür passenden Standort überlegt. Vor einigen Jahren habe es schon einmal einen Spielplatz an anderer Stelle im Ort gegeben, den man aber als nicht so geeignet empfunden habe. So sei man auf das im Eigentum der Familie von Cramer-Klett stehende Grundstück am Ortsende Richtung Kaltenbrunn gekommen, das diese pachtweise zur Verfügung stellt.

Auf Beschluss des Marktgemeinderates stellte man für die Gerätschaften Gelder in Höhe von 3800 Euro zur Verfügung, den Aufbau übernahm der Bauhof. Man habe zwar nicht den größten Spielpatz. Aber er sei schön geworden und biete für jedes Alter etwas, was durchaus wörtlich zu verstehen sei. "Der Platz ist kein reiner Spielplatz. Er soll ein Ort der Begegnung werden und der Pflege der Dorfgemeinschaft dienen", wünschte sich Laschka, und dass sich hier Generationen treffen und austauschen mögen.

Sein Dank galt insbesondere den jungen Familien, die die Initiative ergriffen und ihr Anliegen vorangetrieben hatten. Weiter dankte er seinem Gremium für die Beschlussfassung sowie dem CSU-Ortsverband Mitwitz, der zwei Winterlinden für das Spaßparadies gespendet hatte.

Mit der Auswahl der Bäume knüpft man auch an die Tradition des Ortes an, in dem es ehemals einen Lindenverein gab. Die Linden sollen - so der Bürgermeister - Schatten spenden; sie stünden aber auch symbolisch für Wachstum und Gedeihen - auch der Kinder, die den Spielplatz nutzen.