Eine umfangreiche Tagesordnung hat der Jugendhilfeausschuss des Kreistages in seiner nächsten Sitzung. Sie findet am Donnerstag, 26. April, 14 Uhr, im Landratsamt in Haßfurt statt. Es geht um das Projekt "Neues Sozialwesen" im Landratsamt, die Jugendsozialarbeit an zwei Schulen in Hofheim und das Modellprojekt pädagogische Qualitätsbegleitung für Kindertagesstätten. Ferner bekommt der Ausschuss Informationen zu zahlreichen Themen (Imagefilm Familienzentrum, Projekt Elterntalk, elektronische Fallbearbeitung in der Jugendbehörde, Unterhaltsvorschuss). ks