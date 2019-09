Neues Schuljahr an der Adam-Riese-Schule

Die Schüler der Klassen 2 bis 9 der Adam-Riese-Schule versammeln sich am Dienstag, 10. September, bis 7.50 Uhr bei trockenem Wetter auf dem großen Pausenhof, bei schlechtem Wetter auf den unteren Gängen zur Einweisung in die neuen Klassen. Die neuen Busfahrpläne sind an den Bushaltestellen und auf der Schulhomepage einzusehen.

Die Eltern der Schulneulinge werden gebeten, am Dienstag, 10. September, mit ihren Kindern um 9 Uhr in die evangelische Kirche zu kommen, wo ein ökumenischer Gottesdienst stattfindet. Anschließend erfolgt die Einweisung der Schulneulinge in die einzelnen Klassen. Danach gehen die Klassenlehrerinnen mit den Schülern in die jeweiligen Klassen. In der Zwischenzeit können sich die Eltern vor dem Bistro bei Kaffee und Kuchen zusammenfinden. Die ökumenischen Anfangsgottesdienste in der katholischen Kirche finden am Donnerstag, 12. September, um 8.30 Uhr für die Klassen 2 bis 5 und um 10 Uhr für die Klassen 6 bis 9 statt. Am Dienstag und Mittwoch endet der Unterricht für alle Klassen um 11.10 Uhr. red