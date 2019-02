Neues Roll-up für die "Genussorte im Frankenwald"

Ob "Seelenspitzen", "Bierwürmer", "tropische Früchte", "gstopfta Rumm" oder "Rindfleischwurst" - der Frankenwald steckt voller kulinarischer Schätze.

So ist es nicht verwunderlich, dass Kronach, die Fränkische Rennsteigregion, Wallenfels, Kleintettau, Kulmbach und Hof zu den Frankenwald-Gewinnern im 2018er-Wettbewerb "100 Genussorte in Bayern" zählen. Für die gemeinsame Außendarstellung hat das Frankenwald Tourismus Service Center ein neues "Genussorte-Roll-up" mit allen Genussprodukten und ausgezeichneten Orten im Frankenwald entworfen, das sowohl der Frankenwald-Tourismus als auch alle sechs Genussorte künftig rege auf eigenen Veranstaltungen, Messen oder bei Events einsetzen können.

Die Gemeinschaftswerbung wird schon bald in Nürnberg auf der Messe "Freizeit" (27. Februar bis 3. März) sowie beim ersten Regio-Reisemarkt in Ludwigsstadt (23. März) zu sehen sein. Auch für die Sommermonate ist die Nachfrage bereits hoch. Das Roll-up geht dann auf Reisen und wird unter anderem auf dem Bratwurstgipfel in Pegnitz (2. Juni), dem Reisemarkt in Neumarkt in der Oberpfalz (8. Juni), dem Altstadtfest in Ebern (21. Juli) oder dem Altstadtfest in Seißlach (17./18. August) die Genussorte im Frankenwald werbewirksam präsentieren. Weitere Informationen zu den einzelnen Genussorten gibt es im Internet unter www.frankenwald-tourismus.de. red