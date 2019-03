Neues Ratsmitglied wird vereidigt

Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates Rentweinsdorf findet am Montag, 25. März, um 19.30 Uhr im Rathaus in Rentweinsdorf statt. Nach der Vereidigung des neuen Marktgemeinderates Wolfgang Martin und der Neubesetzung der Ausschüsse geht es um die Einrichtung einer Kindergruppe für die Übergangszeit in der ehemaligen Berufsschule Ebern. Weitere Punkte der Tagesordnung sind private Bauanträge, die Jahresrechnungen 2015 bis 2017 sowie die Änderung des Flächennutzungsplans zum Bebauungsplan "Industriegebiet Rösler" in der Nachbargemeinde Untermerzbach (Stellungnahme der Gemeinde Rentweinsdorf). Des Weiteren befassen sich die Räte mit dem Kauf einer elektrischen Läutanlage für das "Türmla" im Gemeindeteil Treinfeld. red