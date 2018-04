Neues Projekt der Kantorei

Ein neues Chorprojekt zum Mitsingen auf Zeit bietet die Kulmbacher Kantorei an: Am Freitag beginnen die Proben zu einem Konzert-Gottesdienst (Sonntag, 17. Juni, 10 Uhr, St.Petri-Kirche), in dem vorwiegend englische Kathedralmusik aufgeführt wird. Das Projekt umfasst sechs Proben (20. und 27. April, 4. und 11. Mai, 8. und 15. Juni) sowie eine Generalprobe am Samstag, 16. Juni. Geprobt wird jeweils freitags ab 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus, Waaggasse 4. Kirchenmusikdirektor Ingo Hahn hofft, dass besonders motivierte und singfreudige Personen mitmachen, die unter professioneller Leitung ansprechende Kirchenmusik in einem überschaubaren Zeitraum erarbeiten möchten. red