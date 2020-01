Neues Programm von Buck

Der fränkische Liedermacher Wolfgang Buck wird einen der ersten Auftritte seines neuen Soloprogramms "Iech wär dann do" in Forchheim haben. Beginn ist um 19 Uhr im Pfarrzentrum Verklärung Christi. Künstlerisch beeindruckt Buck durch Akustik-Gitarrenmusik ebenso wie durch seine humorvollen Songtexte und Zwischentexte. Karten für das Konzert Forchheim sind beim Ticket-Shop Kefferstein in der Hornschuchallee und in der Buchhandlung "'s Blaue Stäffala" in Forchheim erhältlich. Sie kosten im Vorverkauf 17, an der Abendkasse 19 Euro. red