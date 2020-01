Neues Programm- und Serviceheft des KJR

Das aktuelle Programm- und Serviceheft des Kreisjugendrings (KJR) ist da. Ab sofort liegt es in den Auslagen der Gemeindeverwaltungen des Landkreises Forchheim, in einigen Geschäften, Schulen und in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings Forchheim, Am Streckerplatz 3, aus. Darüber hinaus ist das Programm über die Homepage www.kjr-forchheim.de/programm/veranstaltungen.php abrufbar. Der Anmeldebeginn ist am Sonntag, 19. Januar, um 18 Uhr. Anmeldungen können nur noch online über die Internetseite erfolgen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09191/7388-0. red