Neues Programm liegt aus

Mit dem neuen Programmheft geht ein neuer Name einher: Das evangelische Bildungswerk trägt jetzt den Zusatz Oberfranken-Mitte. Sein Wirkungsbereich erstreckt sich künftig über die Dekanate Bayreuth/Bad Berneck, Pegnitz, Kulmbach und Thurnau, das ist das Ergebnis einer Fusion der Bildungswerke.

"Von Hoffnungen und (Lebens-)Träumen" lautet der Schwerpunkt im Frühjahr und Sommer. Eine Ausstellung in der Stadtkirche Bayreuth zeigt Lebensgeschichten und Träume alter Menschen, es wird zu Generationengesprächen und Biografiearbeit, zum Träumen in Kunst, Musik und Museen eingeladen. Am 29. April spricht Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm zum Thema "Warum Glaube politisch ist", im Juni ist Bestsellerautorin Sabine Bode zu Gast.

Neben Veranstaltungen zum Schwerpunkt gibt es weitere spannende Vorträge - etwa am 9. April zum Thema Organspende. Ausstellungen zum Thema "Trauer nach Suizid" und "Multiple Sklerose", eine Synagogenbesichtigung am 20. Mai und Angebote rund um Bewegung und Achtsamkeit sind ebenso geplant. Ob traditionelles Bogenschießen, Radtouren zu Markgrafenkirchen oder ein Sommerabend mit regionalen Liedern - das Programm steht für Lernen mit allen Sinnen.

Das neue Programmheft liegt an öffentlichen und kirchlichen Stellen aus, im Internet ist es unter www.ebw-bayreuth.de zu finden. red