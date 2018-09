Neues Programm der Kinderakademie

Viele interessante Kurse für Kinder von sechs bis zirka zwölf Jahren gibt es wieder bei der Kinder- und Jugendakademie Saaletal (KJA) des Fördervereins Gesundheitszentrum Bad Kissingen. Am Montag, 17. September, beginnt das neue Herbst-/Winterprogramm der Akademie, das bis 16. März 2019 geht . Unter www.kja-saaletal.de kann man sich informieren, was man so alles unternehmen kann und sich zu den Kursen anmelden. sek