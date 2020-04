"Haßfurt bringt's" - unter diesem Namen ist seit dem 7. April die neue Onlineplattform der Stadt Haßfurt am Start. Ziel dieses Portals ist es, die Leistungen und Angebote der Gewerbetreibenden der Kreisstadt übersichtlich darzustellen.

Gerade in der aktuellen Situation unterstützt das Portal die Einwohner der Region, einen Überblick zu behalten, welche Services derzeit in Anspruch genommen werden können. Die Zugriffszahlen der letzten Tage stimmen nach Mitteilung der Stadt zuversichtlich. Mehr als 2000 Seitenaufrufe pro Tag sind bereits erfolgt. Und auch die Anbieter nehmen die Plattform offenbar gerne an. "Wir rechnen damit, dass wir in den kommenden Tagen mehr als 100 Einträge auf www.hassfurt-bringts.de veröffentlichen können", so Stefan Gebhardt von der umsetzenden Software- und Werbeagentur "Nosgroup" aus Haßfurt.

Auf dem Portal werden, nach Kategorien geordnet, die teilnehmenden Unternehmen - unabhängig von der Größe oder Branche - aufgelistet. Zu den jeweiligen Anbietern sind individuell die Kontaktdaten, Öffnungszeiten, Impressionen, Anfahrtswege, Firmenbroschüren, Speisekarten, Verlinkungen zu Websites und Onlineshops sowie weitere Informationen wie etwa Lieferdienst oder Abholservice abgebildet. "Ich möchte alle Firmeninhaber, die noch nicht auf hassfurt-bringts.de gelistet sind, dazu aufrufen, sich einzutragen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, die Haßfurter Geschäftswelt vielfältig darzustellen. Die Kosten hierfür werden von uns getragen", erklärt Bürgermeister Günther Werner.

"Insbesondere im Hinblick auf das Thema Smart City ist dies ein erster Schritt, den Gewerbetreibenden unter die Arme zu greifen. Wir müssen versuchen, die Kaufkraft in unserer schönen Stadt zu halten, um die Nahversorgung und Arbeitsplätze nachhaltig zu sichern." red