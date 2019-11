Neues Outfit für die Sternsinger

Nachdem in den letzten Jahren die Teilnehmerzahl der Jugendlichen bei der alljährlichen Sternsingeraktion stetig gestiegen ist und dies immer noch tut, haben die Ministranten aus Hallstadt und Dörfleins mittlerweile Schwierigkeiten, genug Sternsingerumhänge zu finden. Deshalb sind die "Minis" nun auf der Suche nach gebrauchten, nicht mehr benötigten Umhängen. Auch über Stoffe, Borten, Kordeln und dergleichen freut man sich. Auch über ein paar Freiwillige, die gerne nähen, freue man sich, heißt es in der Mitteilung. Wer helfen möchte, wendet sich an minis-hallstadt@t-online.de oder an das Pfarrbüro St. Kilian Hallstadt unter Telefon 0951/71465. red