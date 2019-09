Neues Material für die "Rotkreuzbienchen"

Große Schaumstoff-Bausteine zum Bauen und Konstruieren sowie ein toller Spiel- und Motorik-Transportwagen mit vielen Materialien für Gymnastik, Sport, Spiele und motorische Übungen - die kleinen Racker der Kita "Rotkreuzbienchen" des BRK-Kreisverbands Kronach haben sogleich voller Begeisterung den neuen Spielzeugzuwachs in Beschlag genommen, der komplett vom Kronacher Kiwanis Club finanziert wurde.

Die Jungen und Mädchen bauen nun täglich mit viel Freude neue Gebäude, Häuser, Türme, Burgen, Höhlen und was den kleinen Baumeistern sonst noch so alles einfällt. Für eine Vielzahl an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten sorgt auch der neue mobile Spiel- und Motorik-Transportwagen, prall gefüllt mit Reifen, Bällen, Kegeln, Hula-Hoop-Reifen, Stangen, Percussion-Instrumenten und vielem mehr. Die hochwertigen Kunststoff-Elemente halten jede Menge aus. Schnell ist damit ein Bewegungsparcours für Kinder mit vielen Spiel-Kombinationen aufgebaut und anschließend wieder platzsparend und übersichtlich im Wagen verstaut.

Laut der Leiterin der Kinderkrippe, Silke Weniger, werde die tägliche Bewegung der "Rotkreuzbienchen" großgeschrieben. Ihrem Dank für die Spende schloss sich der stellvertretende BRK-Kreisgeschäftsführer Timo Stadelmann an.

Übergeben wurden die neuen Spielgeräte von Club-Präsident Markus Stöckert und Club-Mitglied Karl-Ernst Stöckert. Nach dem Motto "Serving the Children of the World" unterstützt Kiwanis International und auch der Kronacher Freundeskreis insbesondere Projekte, die in Verbindung mit Kindern stehen. Spenden kommen von den Clubmitgliedern sowie Unterstützern aus breiten Kreisen der einheimischen Wirtschaft und Bevölkerung anlässlich traditionell stattfindender Aktionen wie beispielsweise dem Jazz-Frühschoppen in Kronach. hs