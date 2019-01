Neues Loipenspurgerät fährt seine ersten Einsätze

Eine lohnende Investition in den Wintertourismus hat die Gemeinde Steinbach am Wald getätigt. Auch dank der Förderung durch die Regierung von Oberfranken konnte ein neues Loipenspurgerät angeschafft werden, womit die Loipen rund um die Gemeinde Steinbach am Wald nun bestens präpariert werden.

Darüber freuten sich Bürgermeister Thomas Löffler und die mit dem Spuren beauftragten Mitarbeiter.

Wintersportbegeisterte können übrigens im Internet unter www.frankenwald-tourismus.de den Wintersportbericht und die aktuelle Loipenpräparierung abrufen.

Einen Loipenplan für die Rennsteigregion findet man auch auf der Gemeindehomepage www.steinbach-am-wald.de red