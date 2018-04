Neues Leben in der alten Schule

Die alte Schule in Gädheim, die nach einer umfassenden Sanierung wieder mit prallem Leben erfüllt ist, wird am Sonntag, 22. April, nach dem Gottesdienst um 11.30 Uhr von Diakon Bernd Wagenhäuser gesegnet. Für Bürgermeister Peter Kraus (CSU) wird die Einweihung ein "wunderbarer Moment. Denn sie ist der Abschluss einer interessanten, aber auch sehr, sehr langen Bauphase, und mit ihr wird die alte Schule aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt. Immerhin stand sie viele Jahre leer und wurde bis 2004 nur sporadisch genutzt", sagte er in einem Gespräch mit unserer Zeitung.



Einst Schule und Wohnung

Das Gebäude wurde 1866 aus Muschelkalksteinen erbaut und der große Raum im Erdgeschoss wurde bis Anfang der 1990er Jahre immer als Schulsaal genutzt. Die Räume im Obergeschoss waren zunächst vom jeweiligen Lehrer und ab Mitte der 1980er Jahre bis 1998 von privaten Mietern bewohnt. 2004 richteten dann die Jugendlichen zwei Räume im Obergeschoss mit Unterstützung der Gemeinde und Bürgermeister Egon Eck zum größten Teil selbst zu einem Jugendtreff her. Wieder vier Jahre später feierte die Gemeinde das Ende weiterer Renovierungsarbeiten, an der sich viele Helfer aus der Bevölkerung beteiligt hatten. Da die alte Schule aber nicht in die punktuelle Dorferneuerung kam, mussten weitere geplante Sanierungsprojekte aus finanziellen Gründen gestoppt werden. 2010 wurde der Jugendtreff geschlossen.

2017 griff der neue Bürgermeister Peter Kraus das Thema erneut auf. "Wir haben die Chance gesehen, über das Kommunale Investitionsprogramm des Freistaates eine hohe Förderung für die energetische Sanierung und für die Schaffung der Barrierefreiheit zu bekommen, und uns erfolgreich beworben." So erhielt die Gemeinde die Zusage für einen Zuschuss von 186 500 Euro und begann im März 2017 mit den Arbeiten, an denen sich der Bauhof beteiligte.

Bei der Sanierung wurde das Haus innen und außen umfassend erneuert. Die Gesamtkosten betragen 261 000 Euro.

Nun sind in der alten Schule wieder viele Gruppen aller Altersgruppen daheim. Das sind der Musikbahnhof Gädheim, die musikalische Früherziehung, die Kapelle Frankenland, und die Hata-Yoga-Gruppe des SSV Gädheim, die früher im Saal des Sportheims trainiert hat. Sie fanden in der alten Schule ein neues Zuhause. "Hier ist es wärmer, ruhiger und heller als im Sportheim, so dass wir viel effektiver trainieren können", so Leiterin Micaela Heilboth. "Ruhe spielt für uns besonders während der Entspannungsphase eine große Rolle, und diese hatten wir im Sportheim nicht. Auch hat der neue Raum eine tolle Atmosphäre, besonders wenn wir mit Licht und Aromaölen arbeiten."

Besonders erfreut ist auch die Jugend, dass sie nun endlich wieder einen Raum im Obergeschoss nutzen darf. "Wir sind rund zehn Jugendliche und wollen uns hier gerne am Wochenende und in den Ferien auch unter der Woche treffen, Dart spielen, Musik hören, eventuell fernsehen und Playstation spielen", erzählte der 15-jährige Jan Sterlings. Bürgermeister Peter Kraus gibt den Jugendlichen, die natürlich eine Nutzungsordnung einhalten müssen, einen Vertrauensvorschuss. "Sie sollen sich hier frei entfalten können und ich denke, dass das funktionieren wird", sagte er.

Weitere Nutzer sind die eigens neu gegründete Krabbelgruppe, der Tanzkreis für Senioren und die Caritas-Kindertagesstätte "Bachinsel".



Die richtige Entscheidung

"Der Gedanke, dass die alte Schule nun von allen Alters- und Interessengruppen, von den Krabbelkindern bis zu den Senioren genutzt wird, ist für mich die Bestätigung, dass die energetische Sanierung der richtige Schritt für die Gemeinde war. Endlich wird das Gebäude wieder mit Leben gefüllt und wir können für die ortsansässigen Vereine und Gruppierungen, für die Volkshochschule und für die Gemeinde moderne, ansprechende und vor allem zweckmäßige Räumlichkeiten zur Verfügung stellen", fasst Bürgermeister Peter Kraus zusammen.