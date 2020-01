Neues Leben im alten Landratsamt

Das ehemalige Landratsamt am Erlanger Marktplatz wird ab 2021 umgebaut. Im Erdgeschoss sind gewerbliche Nutzungen geplant, zum Marktplatz hin ein Café oder Einzelhandel, in den oberen Stockwerken Wohnungen. Im Innenhof ist ein Neubau vorgesehen. Dies gab Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) in der Stadtratssitzung am Donnerstag nach Gesprächen mit dem Investor, der nicht in die Öffentlichkeit treten will, bekannt.

Die Wohnungen sollen auch für Senioren gut geeignet sein. Über baurechtliche Vorgaben lasse sich ein Anteil von sozialem Wohnungsbau nicht vorschreiben, erläuterte Janik. Der OB weiter: "Der Investor hat sich aber erfreulich offen für das Thema gezeigt und prüft freiwillig."

Bis zum Beginn der Bauarbeiten solle das Gebäude aber nicht leer stehen. So wird die Stadt das Gebäude während des Internationalen Comic-Salons im Juni 2020 nutzen. Ferner wird die Gruppe, die unter dem Namen "Studio B11" im mittlerweile abgerissenen Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Erlangen Altstadt Kunstprojekte verwirklichte, im ehemaligen Landratsamt neue Projekte angehen können. "Ich freue mich sehr, dass es diese konkreten Perspektiven für das Gebäude gibt. Schon in diesem Jahr wird unsere Innenstadt so weiter belebt", sagte Janik. red