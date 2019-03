Neues Leben für "Diska-Gebäude"

Karl-Heinz Hofmann Ein äußerst erfreulicher Tagesordnungspunkt war für die Ausschussmitglieder und Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein (FW) die Nutzungsänderung des ehemaligen "Diska- Gebäudes" in eine Physiotherapiepraxis mit Trainingsbereich. Der Bau-, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss des Stadtrates Kronach erteilte in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig das gemeindliche Einvernehmen für dieses Projekt.

"Diese Nutzungsänderung ist sehr erfreulich, wird doch dadurch wieder ein seit geraumer Zeit leer stehendes Gebäude mit Leben erfüllt", so der Rathauschef. Das gemeindliche Einvernehmen aus planungsrechtlicher Sicht wurde auch einer Nutzungsänderung eines Bäckereigebäudes in der Kaulangerstraße einstimmig erteilt. Hier werden sechs Wohneinheiten entstehen. Allerdings sollte die Frage der Stellplätze noch durch die Verwaltung geklärt werden.

Problemlos stellte sich auch ein Antrag auf Anbau einer Bergehalle in der Grundmühle, Fischbach, dar. Thilo Moosmann (SPD) bezeichnete es als absolut positiv, dass damit ein traditionelles landwirtschaftliches Anwesen wieder einer Verwendung zugeführt wird. Einem Neubau eines Einfamilienhauses in Friesen-Dennig wurde ebenfalls einstimmig gemeindliches Einvernehmen erteilt. Die damit verbundenen Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes seien, so Bernd Liebhardt (CSU), kein Problem. Auch ein Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit zwei Stellplätzen in Gehülz erhielt die Zustimmung.

Wolfgang Hümmer (CSU) merkte an, bei den Stellplätzen auf ausreichenden Abstand zur Straße zu achten. Durch die Zustimmung eines Umbaus einer Werkstatt zur Wohnung konnte in Neuses wieder einer jungen Familie in Neuses zu Wohnraum verholfen werden, freute sich das Stadtoberhaupt.

Bahnhof in Neuses

Ein unerfreulicheres Thema sprach Tino Vetter (FW) unter dem Tagesordnungspunkt "Sonstiges" an. Das ehemalige Bahnhofsgebäude in Neuses sei ein Chaos. Winfried Lebok stimmte dem voll zu. Es sei schwierig, etwas dagegen zu unternehmen, denn der Besitzer habe ein Gewerbe angemeldet und es bestehe keine Gefahrenstelle. "Was wollen wir machen?", fragte Lebok. Stadtplaner Daniel Gerber schlug vor, die Baukontrolle des Landratsamtes zu benachrichtigen. Hans-Georg Simon (FW) meinte, Ordnungsamt und Landratsamt müssten eingeschaltet und eventuell eine Zwangsräumung angeordnet werden.

Stadtplaner Gerber informierte, dass die Deutsche Bahn am Gundelsdorfer Bahnhofsgelände beabsichtige, ein altes Gebäude abzureißen, wogegen dien Stadt keine Einwände habe.