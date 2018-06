Neues Küken für Alligators

hau



Die Höchstadt Alligators haben Florian Szwajda aus der Deutschen Nachwuchs-Liga verpflichtet. Mit drei Jahren schlitterte er in Landshut bereits dem Puck hinterher, ließ sich dann vom Fußball abwerben und kehrte im Alter von zwölf in Moosburg aus Eis zurück. Anschließend durchlief der Verteidiger die Nachwuchsabteilung des ERC Ingolstadt und war 2016/17 mit einer Förderlizenz für den HEC spielberechtigt. "Die Fans machen eine super Stimmung", erinnert sich Szwajda, der heute 20. Geburtstag feiert und in Höchstadt das Trikot mit der Nummer 28 tragen wird.