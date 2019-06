Neues KiSS-Angebot

Aufgrund der großen Nachfrage erweitert der TV/DJK Hammelburg seine 2016 gegründete Kindersportschule (KiSS) um eine Altersstufe. Ab dem neuen Schuljahr 2019/20 gibt es einen neuen Sportkurs für Zweit- und Drittklässler.

Die Kindersportschule bietet Kindern von zwei bis zehn Jahren die Möglichkeit einer breit aufgestellten und sportartunabhängigen Bewegungsausbildung nach dem Motto: früh beginnen - spät spezialisieren. Kein Leistungsdruck, sondern Spaß an der Bewegung und ganzheitliche Förderung stehen im Vordergrund.

Bereits 1988 wurde die erste KiSS in Baden-Württemberg gegründet, heute gibt es über 100 in Deutschland. In Bayern gibt es aktuell 50 Kindersportschulen mit über 8500 aktiven Kindern.

Die Kinder werden beim TV/DJK Hammelburg von der qualifizierten KiSS-Leiterin Caroline Laux in kleinen Gruppen mit maximal 15 Kindern zweimal wöchentlich spielerisch und altersentsprechend gefördert. Einmal pro Woche findet der Unterricht bei Wind und Wetter im Freien statt, das andere Mal in der Sporthalle.

Außerdem gibt es Zusatzangebote, wie Ferienprogramm oder Aktionstage. Die Trainingszeiten für die neue Gruppe sind dienstags 17.30 bis 18 Uhr und mittwochs von 15 bis 16 Uhr. Anmeldungen und Infos sind in der TV/DJK Hammelburg Geschäftsstelle unter Tel.: 09732/6180 möglich. has