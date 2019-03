Neues Hotel im "Quartier"

Mit einem Festakt wurde am Donnerstag das "ibis Styles Bamberg" offiziell eröffnet. Bereits seit einer Woche können Gäste in dem neuen Hotel mit 132 Zimmern, das von der Success Hotel Group betrieben wird, einchecken. Zu finden ist das Hotel garni mit Bar im neuen Quartier an den Stadtmauern. Die Leitung des Hauses hat Franziska Soeder übernommen, die damit in ihre Heimat zurückkehrt. Soeder ist gelernte Restaurantfachfrau aus Bamberg mit einer Zusatzqualifikation im Hotelmanagement und hat der Mitteilung zufolge bereits in verschiedenen Positionen für renommierte Hotelmarken im In- und Ausland gearbeitet. red