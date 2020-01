Neues für die jüngsten Besucher

Mit einer Überraschung für die jüngsten Leser feierte die Bücherei Ramsthal ihr Geburtstagsfest. Ab sofort gibt es ein neues Medium für Kinder ab drei Jahren, das die Bücherei ihren Leser vorstellte. Tonies heißt das Medium. Es handelt sich um ein Audiosystem mit dem man Lieder und Geschichten hören kann. Zu den zwei Tonie-Boxen wurden 20 Tonies erworben. Die Tonies können mit der Tonie-Box oder einzeln entliehen werden, wenn es zuhause schon eine Tonie-Box gibt. Auch über die Bestseller informierten sich die Besucher. Die Hitliste der Gesamtentleihungen 2019 führte in der Bücherei das Buch " Im Wald" von Nele Neuhaus an. Mehrere hundert neue Bücher, Filme sowie 17 Zeitschriftenabonnements stehen zudem in der Bücherei bereit. Die Möglichkeit Bücher auszuleihen oder sich einen Lese-Ausweis ausstellen zu lassen, wurde gerne genutzt. Foto: Christine Neder