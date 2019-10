Neues für Angehörige von Demenzerkrankten

Im Awo-Treff beginnt am Mittwoch, 23. Oktober, wieder eine Schulungsreihe für Angehörige von Demenzerkrankten. Es besteht während der Veranstaltungszeit von 15 bis 17 Uhr die Möglichkeit, dass die Teilnehmer ihren an Demenz leidenden Angehörigen von einer erfahrenen und ausgebildeten Helferin der Fachstelle betreuen lassen. Bei dem Termin können die Patienten erste Erfahrungen mit einer Fremdbetreuung sammeln. In der Regel profitieren die Erkrankten von einer aktivierenden Betreuung, sie sind oft danach ruhiger und ausgeglichener, heißt es in einer Mitteilung des Awo-Treffs. Die Schulung beginnt um 15 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich, sie kann unter der Telefonnummer 09561/94415 erfolgen. red