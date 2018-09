Neues Fortbildungsprogramm des Lernwerks

Aktuell neu erschienen ist im Lernwerk Volkersberg das Fortbildungsprogramm für das Jahr 2019. In den drei Rubriken "Führung", "Persönlichkeitsentwicklung" und "Fachkompetenz" bietet das Lernwerk wieder zahlreiche Seminare für alle Interessierten an.

"Wir möchten mit unseren Seminaren einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen für die aktuellen Anforderungen in Beruf und Ehrenamt unterstützt und gestärkt werden." Wichtig ist Martina Reinwald vom Lernwerk dabei, dass bei allen Seminaren die einzelne Person und die soziale Kompetenz der Teilnehmenden im Vordergrund stehen. Im Blick auf den Wirtschaftsstandort Rhön betont sie, "dass die Programmsparte einen wichtigen Beitrag zur Stärkung von Unternehmen in der Region Rhön leisten will". Reinwald hofft darauf, dass insbesondere auch aus der näheren Umgebung die Angebote noch stärker von Verantwortlichen in Unternehmen entdeckt werden.

Das Programm steht zum Download im Internet bereit oder kann als gedrucktes Heft angefordert werden.

Eine Besonderheit weist auch die Preisgestaltung auf: "Wir wollen weiterhin Ehrenamtliche bei ihrer Qualifizierung für Verantwortungsübernahme unterstützen und haben bei einigen Kursen, bei denen es etwa um den Ausbau von Leitungskompetenzen geht, einen speziellen Ehrenamtlichenpreis ausgewiesen", so Reinwald.

Weitere Informationen gibt es beim Seminarbüro Lernwerk im Haus Volkersberg, Tel.: 09741/ 913 232, E-Mail: lernwerk@volkersberg.de. red