Beim Projekt "PersoSTAR Unterfranken" handelt es sich um ein neues Förderprojekt des Bayerischen Arbeitsministeriums. Hintergrund ist die weiterhin schwierige Situation für bayerische Unternehmen am Arbeitsmarkt. Dieser ist fast leer gefegt, heißt es in einer Mitteilung. Unter diesen Voraussetzungen wird es - gerade für mittelständische Unternehmen - immer wichtiger, ein wirkungsvolles Arbeitgebermarketing zu betreiben, um bei potenziellen Bewerbern Interesse zu wecken. Parallel besteht zudem die Herausforderung, die bereits vorhandenen Fachkräfte zu halten und an das Unternehmen zu binden. Hier setzt das Projekt "PersoSTAR Unterfranken" an und möchte mittelständische Unternehmen unterstützen, ihre Personalarbeit systematischer und professioneller aufzustellen. Das Projekt bietet Unternehmen die Möglichkeit, Geschäftsführungen, Personalverantwortliche und Führungskräfte zu qualifizieren und zu coachen. Es bietet eine Mischung aus intensiver Wissensvermittlung durch Seminare, Erfahrungsaustausch durch Arbeitsgruppen sowie individuelle Begleitung bei der praktischen Umsetzung durch Inhouse-Workshops vor Ort, heißt es in einer Mitteilung.

Weitere Informationen gibt es unter www.persostar-unterfranken.de. red