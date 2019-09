Neues Familien-Abc erschienen

Das Familien-Abc für Herbst/Winter ist da. Auf 80 Seiten finden Familien aus Landkreis und Stadt Veranstaltungen zu jeder Lebens- und Erziehungsphase, von der Babywerkstatt, über Familien- cafés, Elternkurse wie "Hilfe, mein Kind pubertiert" bis hin zum Infoabend über "Mobbing in der Schule". Die kostenlose Broschüre liegt im Landratsamt in Erlangen und Höchstadt, in den Rathäusern, Kindertagesstätten und weiteren öffentlichen Einrichtungen aus. Sie ist auch im Internet unter www.familien-abc.net oder als App zu finden. Wer möchte, kann sie auch kostenlos über familienbildung@erlangen-hoechstadt.de bestellen. red