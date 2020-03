Neues Domizil für die Floriansjünger

Nach langer Meinungsbildung und Planung ist es nun endlich soweit: Sichtlich erfreut wirkten der Bürgermeister der Gemeinde Kunreuth, Konrad Ochs, und die Verantwortlichen der Feuerwehr Weingarts, als sie am Mittwoch am Ortsausgang in Richtung Mittelehrenbach nach mehr als sieben Jahren "Vorarbeit" den ersten Spatenstich für das neue Feuerwehrgerätehaus machten. Kommandant Stefan Siebenhaar tat dies gemeinsam mit dem Bürgermeister und weiteren Personen (siehe Bild).

Nutzfläche: 400 Quadratmeter

Der Neubau ist dringend erforderlich geworden, da das jetzige Domizil der Floriansjünger inzwischen dem Platzbedarf und den technischen Standards nicht mehr genügt.

Das neue Gerätehaus wird nach seiner Fertigstellung in ungefähr einem Jahr eine Nutzfläche von circa 400 Quadratmetern haben. Darin befinden sich zwei Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge, Umkleiden mit Duschen und ein Werkstattraum. Das neue Feuerwehrhaus wird außerdem über Räume für Schulungen sowie für die Jugendfeuerwehr verfügen. red