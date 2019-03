Neues Design-Konzept für die gesamte Therme

Die Investitionen und Erneuerungen in der Therme Natur gehen weiter. In dieser Woche wurde der zweite Abschnitt bei der Neugestaltung der Sanitärbereiche abgeschlossen. Nach dem bereits erfolgten Umbau der Damen-Sanitäranlagen können damit jetzt auch die Herren die neuen Sanitärbereiche der Therme Natur in vollem Umfang nutzen. "Der neue Natur-Look greift das Konzept des bereits im Jahr 2017 eröffneten Baumwipfelpfades auf", heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Therme.

"Wir werden das neue Design-Konzept ,Therme Natur‘ im ganzen Haus wiederfinden", erklärt dazu Geschäftsführer Lutz Lange. Und Geschäftsführerin Stine Michel ergänzt: "Unsere Gäste sind genauso gespannt auf das Ergebnis wie wir. Wir freuen uns sehr über die Neugestaltung!"

Bis Ostern soll alles fertig sein

Die Umbauarbeiten der Damen- und Herren-Sanitäranlagen sind somit nahezu abgeschlossen - aktuell laufen die Umgestaltungsarbeiten im Sanitärbereich für körperlich beeinträchtigte Gäste der Therme Natur. Pünktlich zu Ostern sollen dann auch diese abgeschlossen sein, wie es in der Pressemitteilung heißt. ct