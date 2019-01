Bernd Posselt stellt am Montag, 4. Februar, von 11 bis 14 Uhr im Gasthof "Zwei Linden" in Marienweiher sein neues Buch über Europa vor. Dazu laden die Frauenunion und die CSU Marktleugast ein. Es wird auch Zeit für ein Gespräch und ein gemeinsames Mittagessen sein.

Bernd Posselt war von 1994 bis 2004 Mitglied des Europäischen Parlaments und ist Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft. In seinem Buch schildert er, wie die europäische Einigung von Nationalisten und Populisten in den Einzelstaaten bedroht ist.

Bereits um 10.30 Uhr besteht die Möglichkeit, in der Bethlehemkirche etwas über die Mannsflurer Geschichte zu erfahren. Von 14.15 bis 15 Uhr ist dann noch eine Führung in der Basilika Marienweiher geplant. Wer eine Mitfahrgelegenheit braucht, wendet sich an Margareta Schoberth (Telefon 0160/8022088). kpw