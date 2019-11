Neues Buch über die Königin der Blumen

Der Naturpark Fränkische Schweiz-Frankenjura beherbergt mit 43 Orchideenarten mehr als die Hälfte des gesamtdeutschen Arteninventars und gehört damit zu den orchideenreichsten Gebieten Deutschlands. Adolf Riechelmann, ein Kenner der Orchideen des Naturparks mit einer mehrere Jahrzehnte langen Erfahrung, legt nun ein Buch vor, das eine fundierte Bearbeitung dieser Pflanzengruppe im Naturpark beinhaltet. Diese Monografie soll dazu beitragen, das Bewusstsein und die Verantwortung gegenüber der Natur zu stärken, damit die außergewöhnliche und vielfältige Orchideenflora des Naturparks auch der nachfolgenden Generation erhalten bleibt. Aus diesem Anlass lädt der Verein Naturpark Fränkische Schweiz nach Forchheim ein, um an der Präsentation des Buches teilzunehmen. Termin ist am Freitag, 15. November, um 16 Uhr in der Kapelle St. Gereon am Landratsamt Forchheim. red