Neues Betriebsfahrzeug mit Allradantrieb für die Wiesentgruppe

Die Bereiche Arbeitsschutz und Betriebssicherheit nehmen einen immer größeren Stellenwert im Arbeitsleben ein. So auch bei dem Zweckverband zur Wasserversorgung der Wiesentgruppe. Nach einer ausführlichen Bestandsanalyse wurden einige Bereiche, in denen Verbesserungsbedarf besteht, identifiziert und mit deren Umsetzung begonnen. So wurden die Werkstatt und der Arbeitsbereich der Wasserwarte im vergangenen Jahr saniert und neu gestaltet.

Die Bestandsaufnahme zeigte auch die Defizite an dem Betriebsfahrzeug (Suzuki Jimny) des Zweckverbandes auf. Das geländegängige Fahrzeug konnte nur sehr eingeschränkt Werkzeug mitführen, da der hintere Bereich von dem Fahrerbereich nur durch ein Spannnetz getrennt war. Ein Transport von Ersatzteilen und spezifischem Werkzeug konnte nur durch einen Anhänger erfolgen. Nachdem der Wagen in die Jahre gekommen war, stand eine Neuanschaffung an.

Entschieden hat sich der Zweckverband für einen VW Caddy mit Allradantrieb. Die neue Aufteilung zwischen Fahr- und Ladebereich ermöglicht es den Wasserwarten nunmehr, umfangreiche Werkzeuge in der neuen Ladebordwand sicher zu verstauen. Eine eingebaute Werkbank ermöglicht es, kleinere Arbeiten direkt vor Ort zu erledigen. Auch der Transport von Ersatzteilen und ergänzenden Werkzeugen stellt nunmehr kein Problem mehr dar.

Damit das Fahrzeug und seine Insassen allzeit sicher auf den Straßen des Versorgungsgebietes unterwegs sind, wurde Pater Flavian aus Gößweinstein gebeten, das neue Betriebsfahrzeug zu segnen. Diesem Wunsch kam der Geistliche sehr gerne nach. Die Fahrzeugsegnung fand auf dem Betriebsgelände des Zweckverbandes an der Sachsenmühle bei Gößweinstein statt. red