Neues Baugebiet wird erschlossen

Das Baugebiet "Steinachblick" in Trainau mit 25 Parzellen soll heuer erschlossen werden. So jedenfalls plant es der Erschließungsträger, die Baugesellschaft Raab aus Ebensfeld, die im Auftrag der Gemeinde Redwitz die Maßnahme ausführt. Der Gemeinderat hat bereits den Grundstückspreis festgelegt. Dabei handelt es sich um einen Festpreis, der sich auch nicht mehr ändert, falls die Erschließungsmaßnahmen teurer als erwartet werden sollten. Im Kaufpreis sind die Kosten für Grund und Boden, für die Straßenerschließung sowie die Herstellungsbeiträge für Wasser und Kanal enthalten. Einzig für die Grundstücksanschlusskosten für Wasser und Kanal fallen noch Kosten an.

Zusätzliche Förderung

Die Gemeinde Redwitz fördert beim Erwerb eines Grundstückes den Neubau eines Wohngebäudes mit einem Wohnraumförderprogramm mit einem Förderbetrag von 1500 Euro pro Kind, das mit einzieht. Der Förderbetrag (bis maximal 4500 Euro) wird in fünf Jahresraten ausgezahlt, beginnend mit dem Einzug. Dies wird zusätzlich zum staatlichen Baukindergeld gewährt.

Reservierungen für Baugrundstücke sind bei den Mitarbeitern im Bauamt des Rathauses Redwitz ab sofort möglich. Diese sind unter den Rufnummern 09574/6224-22, (H. Stefan), 09574/6224-23, (H. Pätzold) oder 09574/6224-28 (H. Schöpke) zu erreichen. che