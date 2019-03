Neues Auto stärkt die Wehr

Fein herausgeputzt und nagelneu stand es da, das neue Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) der Feuerwehr Gleusdorf. Am Sonntag nach dem Gottesdienst wurde es an der Kirche von Pfarrer Jonson Thotahill geweiht. HAS - GL 112 lautet das Nummernschild des Einsatzfahrzeugs, das 180 PS unter der Haube hat, 4,5 Tonnen schwer ist und 86 700 Euro gekostet hat, wie der Bürgermeister Helmut Dietz (SPD) erklärte.

Alles, was ein Feuerwehrauto braucht, ist in dem Sechssitzer untergebracht, mit dem man in Gruppenstärke ausrücken kann. "Das neue TSF, welches ich heute an die Feuerwehr Gleusdorf übergeben darf, ist kostbar und nützlich", sagte Dietz. Die Feuerwehr spiele im Sicherheitskonzept einer Gemeinde eine wichtige Rolle und müsse daher mit dem nötigen Equipment ausgestattet sein. "Im Mittelpunkt einer leistungsstarken Feuerwehr stehen immer die Feuerwehrleute, die sich ehrenamtlich engagieren", sagte das Gemeindeoberhaupt.

Moderne Feuerwehrtechnik sei kostspielig. Die Gemeinde Untermerzbach investiere jährlich zwischen zehn- und fünfzehntausend Euro in ihre Feuerwehren. Ein neues Auto war laut Dietz nötig, da der alte Tragkraftspritzenanhänger 50 Jahre auf dem Buckel habe und nicht mehr zeitgemäß gewesen sei.

Für die Anschaffung des TSF gebe es 23 000 Euro Zuschuss von der Regierung von Unterfranken und 1400 Euro Bonus, weil es im Rahmen einer Sammelbestellung angeschafft wurde. Das Fahrzeug sei von der Ausrüstung her und verkehrstechnisch auf dem neuesten Stand.

Kreisbrandrat Ralf Dressel beglückwünschte die Feuerwehr Gleusdorf zu ihrem neuen Fahrzeug. "Da hat die Gemeinde ordentlich was gemacht und das motiviert die Mannschaft", sagte der oberste Feuerwehrmann des Landkreises Haßberge.

Kommandant Frank Wohlleben versicherte, dass die Feuerwehr Gleusdorf ihre Aufgaben pflichtbewusst erfülle. hw