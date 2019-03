Neues Auto für die Wehr

Die Freiwillige Feuerwehr Burgpreppach wird ein neues Löschfahrzeug erhalten, ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (ein HLF 10). Es soll das mittlerweile über 40 Jahre alte LH 16 ersetzen. Der Kreisbrandrat Ralf Dressel stellte das neue Fahrzeug, das mit 320 000 Euro in der Liste steht, bei der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Der Freistaat Bayern gibt 87 000 Euro Zuschuss. Einsparungen können zudem erreicht werden, indem vom bestehenden Fahrzeug Ausrüstungsgegenstände in das neue übertragen werden.

Das Fahrzeug sollte noch 2019 bestellt werden, weil danach keine Genehmigung mehr für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs unter der Abgas-Euro-Norm VI ausgesprochen wird. "Wir können dann halt nicht mehr zum Löschen in die Städte Stuttgart oder München rein", bemerkte der Gemeinderat Reinhold Klein augenzwinkernd. Der Beschluss für ein Neufahrzeug fiel eindeutig, auch wenn zwischenzeitlich die Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeuges im Raum stand.

Keine Einwände gab es, dass Feuerwehrdienstleistende, denen für 40 Jahre Einsatz in der Wehr ein kostenloser Urlaub in einem Erholungsheim in Bayrischgmein zugesprochen wird, auch ihre Partnerin mitnehmen dürfen. Ein solcher Urlaub dauert eine Woche, die Gemeinde wird künftig die 250 Euro Mehrkosten jeweils tragen.

Ohne nennenswerte Diskussion wurde der Rechenschaftsbericht für die Jahresrechnungen 2017 genehmigt. Im Namen der Kassenprüfer hatte stellvertretender Bürgermeister Günther Stottele eine tadellose Rechnungsführung bestätigt.

Neues Ratsmitglied

Einen Wechsel am Ratstisch gab es im Gemeinderat Burgpreppach. Markus Schorn wird beruflich für die nächsten Jahre in die Vereinigten Staaten (USA) wechseln. Deshalb scheidet er aus dem Gemeinderat aus. Seinen Platz nimmt Willi Ebert aus Hohnhausen ein. Er ist kein Unbekannter, denn er gehörte dem Gremium schon einmal an und ist neben seiner Landwirtschaft auch im Forstbetrieb der Gemeinde tätig. Das neue Gemeinderatsmitglied wurde von Bürgermeister Hermann Niediek vereidigt. Markus Schorn wurde mit Dank für seine engagierte Arbeit im Rat verabschiedet. ka