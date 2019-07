Neues aus St. Kilian

Aus dem Pfarrbüro St. Kilian wird mitgeteilt, dass ab sofort bis Freitag, 20. September, die Sommerordnung in Kraft tritt. Das Pfarrbüro ist nur eingeschränkt jeweils montags von 8.30 bis 11 Uhr und donnerstags vom 16 bis 18 Uhr geöffnet.

In diesem Jahr übernimmt Henry Kimbowa aus Uganda im August die Urlaubsvertre-tung für Pfarrer Georg Birkel.

Auf dem Zeltplatz der Ministranten findet am Sonntag, 4. August, um 10.30 Uhr ein Gottesdienst statt.

Am Freitag, 2. August, wird in der Pfarrkirche St. Kilian ein Konzert der evangelischen Bezirkskantorei Überlingen-Stockach Freundeskreis der Bezirkskantorei Überlingen angeboten. Der etwas andere Gottesdienst wird am Sonntag, 4. August, auf der Seebühne im Kurpark mit dem Thema: "Urlaub - Zeit zum Träumen" gefeiert. Der ökumenische Gottesdienst zum Ferienbeginn findet um 18 Uhr statt.

"Zeit zum Pilgern" mit der Kur- und Urlauberseelsorge besteht am Donnerstag, 1. August. Das Familienpilgern entfällt.

Jeden Mittwoch im August startet um 9 Uhr ein Morgengebet mit dem evangelischen Urlauberpfarrer Harald Wildfeuer im Kurpark. Treffpunkt hierzu ist am Brunnen zwischen den Gradierwerken. Das Gebet dauert etwa 20 Minuten.

Das geplante "Innehalten - entspannen - zur Ruhe kommen", am Freitag, 2. August, muss wegen Terminüberschreitung entfallen. red