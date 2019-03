Einen Kochkurs "Neues aus der Kräuterküche" bietet die Volkshochschule Kreis Kronach am Donnerstag, 11. April, an. Dieser findet von 18.30 bis 21 Uhr in der Schulküche der Grund- und Mittelschule statt. Interessenten können sich per Telefon über die Nummer 09261/60600 oder im Internet auf www.vhs-kronach.de anmelden. red