Neues aus der Archäologie

Die Archäologie Südthüringens: Neben der spannenden Ausgrabungsarbeit zeigt sich den Ausgräbern im Verlauf ihrer Untersuchungen, was das eigentliche Anliegen der Archäologie ist: die Kulturgeschichte der menschlichen Besiedlung und des Ortes mit seinen Veränderungen im Lauf der Zeit. Interessierte sind eingeladen zur Tagung der ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger am Samstag, 30. März, von 9 bis 16.30 Uhr in Themar (Kreis Hildburghausen) im Schützenhaus (Bahnhofstraße 37). Der Eintritt ist frei. Informationen und Anmeldung: Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Steinsburgmuseum Römhild, Telefon 0361/573222000. red