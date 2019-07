Alle Mitglieder, Freunde und Bürger von Lichtenfels und Umgebung sind zum AfD-Bürgerdialog am Montag, 29. Juli, um 19 Uhr in die Gaststätte Brückner eingeladen. Thema wird die Nachlese zum außerordentlichen Parteitag in Greding sein. Bezirksrätin Heike Kunzelmann berichtet über die Sitzung und die aktuellen Entwicklungen in Oberfranken. red