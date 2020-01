Neues Angebot für Mädchen

Im Rahmen des Projekts "Brückenbauer" unterbreitet die Jugendsozialarbeit der Geschwister-Gummi-Stiftung ab morgen ein Angebot für jugendliche Mädchen: die "interkulturelle Mädchengruppe Luna". Das Bildungs- und Freizeitangebot richtet sich an Mädchen von zwölf bis 18 Jahren aus allen Kulturen.

Darüber hinaus bieten die "Brückenbauer" Beratung und Unterstützung in verschiedenen Lebensbereichen wie Schule, Ausbildung und politische Bildung.

Bei Freizeitaktivitäten wie Kochen, Tanzen und kreatives Gestalten können sich die Mädchen in einer lockeren Atmosphäre austauschen und Fragen stellen.

Die Treffen finden an jedem Freitag von 14 bis 16 Uhr in der Negeleinstraße 27 in Kulmbach statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red